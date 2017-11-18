Лига 1. «Метц» не проиграл впервые за шесть матчей, сыграв вничью с «Тулузой» в меньшинстве, и другие результаты

В матче 13-го тура Лиги 1 «Тулуза» и «Метц» сыграли вничью 0:0. На 23-й минуте матча у гостей был удален защитник Фаллу Дианье.

Для «Метца» это первый из последних шести матчей, в котором команда не проиграла. Клуб идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Тулуза» с 16-ю очками идет на десятом месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

Генгам – Анжер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Камара, 14; 1:1 — Андре, 23.

Удаление: До, 61 — нет.

Дижон – Труа – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Сук Хын-Юн, 18; 1:1 — Тавареш, 29; 2:1 — Тавареш, 46; 3:1 — Квон Чан-Хун, 50.

Страсбург – Ренн – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Блайак, 28; 2:0 — Бахокен, 82; 2:1 — Юну, 89.

Удаление: нет — Амальфитано, 63.

Тулуза – Метц – 0:0

Удаление: нет — Дианье, 23.

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