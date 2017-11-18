Рейнгольд: «Спартак» вышел на европейский уровень и закрыл рот многим скептикам»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре москвичей в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:4).

«Не ожидал такого результата. Я думал, что «Спартак» даст бой и не проиграет, но чтобы так… Команда сегодня провела феерический матч, красавцы! Отыграли на высоком уровне. Оказывается, у нас есть футбол, который можно смотреть с удовольствием.

«Спартак» показывает красивую, содержательную игру, как этим не любоваться? Я это говорю не потому, что я спартаковец. Продемонстрировали футбол высочайшего уровня, конечно по меркам российского футбола. Нет вопросов. В своем твиттере, который открыли болельщики, я говорил, что команду нельзя сбрасывать со счетов. «Спартак» — самая сильная команда в атакующем плане в нашем чемпионате.

Помог и «Краснодар», который играет в открытый футбол, пытается играть по-спартаковски. Увы, на поле погоду делают футболисты. Футболисты «Спартака» на голову выше футболистов «Краснодара», мастеровитее. От этого и такие красивые комбинации и голы. Хочется, чтобы такие игры были и в исполнении других команд.

Сейчас команда вышла на уровень европейского класса и закрыла рот многим скептикам. После сегодняшней игры «Спартак» вплотную подошел к борьбе за золотые медали, тем лучше спортивная интрига, и будет больше интересных матчей», — сказал Рейнгольд.

«Спартак» с 28-ю очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Локомотива» на пять очков.