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  • Рейнгольд: «Спартак» вышел на европейский уровень и закрыл рот многим скептикам»

Рейнгольд: «Спартак» вышел на европейский уровень и закрыл рот многим скептикам»

18 ноября 2017, 23:06
35

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре москвичей в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:4).

«Не ожидал такого результата. Я думал, что «Спартак» даст бой и не проиграет, но чтобы так… Команда сегодня провела феерический матч, красавцы! Отыграли на высоком уровне. Оказывается, у нас есть футбол, который можно смотреть с удовольствием.

«Спартак» показывает красивую, содержательную игру, как этим не любоваться? Я это говорю не потому, что я спартаковец. Продемонстрировали футбол высочайшего уровня, конечно по меркам российского футбола. Нет вопросов. В своем твиттере, который открыли болельщики, я говорил, что команду нельзя сбрасывать со счетов. «Спартак» — самая сильная команда в атакующем плане в нашем чемпионате.

Помог и «Краснодар», который играет в открытый футбол, пытается играть по-спартаковски. Увы, на поле погоду делают футболисты. Футболисты «Спартака» на голову выше футболистов «Краснодара», мастеровитее. От этого и такие красивые комбинации и голы. Хочется, чтобы такие игры были и в исполнении других команд.

Сейчас команда вышла на уровень европейского класса и закрыла рот многим скептикам. После сегодняшней игры «Спартак» вплотную подошел к борьбе за золотые медали, тем лучше спортивная интрига, и будет больше интересных матчей», — сказал Рейнгольд.

«Спартак» с 28-ю очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата «Локомотива» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Рейнгольд Валерий
Комментарии (35)
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Жентус
1511035848
И 16 лет не прошло, как вышел на европейский уровень)
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Василий Зенитов
1511036406
опять этот маразматик рот открыл
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Mefistofel29
1511036446
Этот Рейнгольд после каждой игры Спартака меняет свое мнение. Не зря наверно пенсию платят.
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Правдоруб100
1511036884
Вот как сыграет с командами европейского уровня два-три матча на РАЗГРОМ, тогда можно будет говорить о чём то.... А пока он дохлый Краснодар обнёс и охи ахи пошли... Что будете завтра говорить, когда Спартак в очередной раз сольёт команде с подвала турнирной таблицы???
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Garrincha58
1511039240
понеслась пи...да по кочкам
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Zenmaster
1511040864
Европейский уровень мы скоро увидим в игре с европейскими командами !!! А пока это только брызги Свингольда !!!
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Tajik-za Zenit
1511042175
Сам в начале чемпионата обсирал Спартак сейчас обвиняет других
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VikNMar
1511043335
То бишь тебе , ты ж их пару месяцев назад обсирал ........
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777+
1511047153
Победа над Краснодаром - это европейский уровень? Разве за игроками Спартака выстроилась очередь из топ-клубов? Промес вывел Голландию на ЧМ? Глушаков выиграл два единоборства из девяти с аргентинцами - супер результат! Давай дальше распыляй себя товарищ Рейнгольд - это межгалактический уровень!!!!))))
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mutabor0992
1511049312
Ниче так Гольд переобулся...
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