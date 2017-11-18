Голы Зе Луиша, Промеса и дубль Адриано принесли «Спартаку» победу над «Краснодаром»

Сегодня «Спартак» в матче 17-го тура РФПЛ разгромил в гостях «Краснодар» со счетом 4:1 . Вашему вниманию все голы этой встречи.

0:1 – Луис Адриано, 8

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0:2 – Зе Луиш, 28

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0:3 – Луис Адриано, 86

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1:3 – Клаэссон, 89

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1:4 – Промес, 90