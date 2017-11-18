Источник: «Манчестер Сити» за 70 миллионов купит нападающего, который выбил сборную России с Кубка конфедераций

«Манчестер Сити» готовит предложение «ПСВ» по покупке нападающего Ирвинга Лосано. Трансфер может состояться зимой. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро. Об этом сообщил ресурс Calciomercato со ссылкой на мексиканские СМИ.

Согласно источнику, в 22-летнем мексиканце заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. О договоренности между клубами сообщалось в июне.

Форвард забил победный гол сборной Мексики в матче против команды России в рамках 3-го тура групповой стадии Кубка конфедераций-2017.

В текущем сезоне на его счету 10 мячей и пять результативных передач в 12-ти встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.