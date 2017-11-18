Примера. «Хетафе» крупно обыграл «Алавес»

Матч 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Алавес» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

За «Хетафе» Маркел Бергара и Хорхе Молина забили по голу, Анхель оформил дубль. В составе гостей отличился Кристиан Сантос.

Подопечные Пепе Бордаласа набрали 17 очков и временно поднялись на восьмое место в турнирной таблице. Команда из Витории-Гастейс с шестью баллами сохранила 18-ю строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Хетафе – Алавес – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бергара, 6; 2:0 – Молина, 9 (с пенальти); 3:0 – Анхель, 53; 4:0 – Анхель, 64; 4:1 – Сантос, 81.

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