Вида может сменить «Динамо» на «Милан» или «Эвертон»

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А или английской Премьер-лиге. Футболист заинтересовал скаутов «Милана» и «Эвертона».

Сообщается, что хорватский легионер должен принять решение и дать свой ответ в ближайшие 10 дней. Его действующий контракт с киевлянами заканчивается зимой.

Переговоры о его продлении зашли в тупик, так как Вида хотел получить увеличение своей зарплаты в 2,5 раза, но в клубе не готовы идти на это. Ранее появилась информация, что 28-летний защитник уже договорился о переходе в «Бешикташ».