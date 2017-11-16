Манчини: «Каррера заслужил чемпионский титул»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает заслуженным чемпионский титул, который в прошлом сезоне «Спартаку» принес его соотечественник Массимо Каррера.

«Каррера отлично провел прошлый сезон, он заслужил чемпионский титул. Матч «Зенита» со «Спартаком» в России считается особенным, но есть и другие серьезные соперники – «Локомотив», ЦСКА, «Рубин», – приводит слова Манчини Sport Aktuality.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал чемпионский титул впервые с 2001 года.