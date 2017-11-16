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Манчини: «Каррера заслужил чемпионский титул»

16 ноября 2017, 08:29
12

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини считает заслуженным чемпионский титул, который в прошлом сезоне «Спартаку» принес его соотечественник Массимо Каррера.

«Каррера отлично провел прошлый сезон, он заслужил чемпионский титул. Матч «Зенита» со «Спартаком» в России считается особенным, но есть и другие серьезные соперники – «Локомотив», ЦСКА, «Рубин», – приводит слова Манчини Sport Aktuality.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал чемпионский титул впервые с 2001 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (12)
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momwig_
1510813442
Сразу видно - итальянец, первый год в России... Особенным считается матч Спартак-ЦСКА, но - правда, есть другие серьезные соперники - Локомотив, Рубин, Краснодар, Динамо, Зенит...
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czc7cmkbf0khx
1510814475
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://sem.chat/kachok
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Диктор
1510817775
И это абсолютно заслуженно.
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OfaZavr
1510824603
здесь он прав.
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Decorhome
1510826158
достойно
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VVM1964
1510827219
" ПРОТИВ ПРАВДЫ - НЕ ПОПРЕШЬ "
Ответить
smersh45
1510827801
было такое против истории не попрёшь
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Чикомас
1510834534
В прошлом сезоне заслужил. Никто и не спорит.
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