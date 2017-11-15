Витиньо встал на защиту Гончаренко

Нападающий ЦСКА Витиньо встал на защиту тренера команды Виктора Гончаренко, который активно защищал своих футболистов во время матча 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Гончаренко всегда защищает нас. Только у него есть право ссориться с нами. Но он не позволит никому, чтобы его футболисты подвергались нападению. То, что происходило на поле, можно было расценить за катастрофу.

Но на самом деле ничего столь тяжелого в этот момент не было. Эмоции взяли свое. Накал страстей был настолько велик, что Гончаренко повел себя так, как повел. Мы знаем, что он отличный мотиватор. Он наш предводитель. Всегда можем на него рассчитывать, он не оставит нас в беде», – сказал Витиньо.

В матча 17-го тура РФПЛ ЦСКА предстоит встретиться на выезде со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в субботу, 18 ноября, в 11:00 по московскому времени.