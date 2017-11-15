В конце декабря «Луч-Энергия» может быть объявлен банкротом

Решение о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия» будет принято 21 декабря 2017 года. На данный момент известно, что клуб располагает средствами, чтобы рассчитаться перед кредиторами в течении нескольких лет.

«На сегодняшний день долги «Луча-Энергии» составляют около 260 миллионов рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом, благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор – группа компаний «Аква-Ресурсы», который уже перечислил клубу первый транш.

Вне зависимости от этого решения погасить в короткий срок все накопившиеся долги ни один спонсор, даже при поддержке администрации Приморского края, не в состоянии. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

В осенней части первенства ФНЛ из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении «Луча-Энергии» запретом на регистрацию новых футболистов

Сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимней трансферной кампании, но не исключают и неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом – без усиления», – говорится в заявлении представителей клуба.

В текущем сезоне «Луч-Энергия» после 23 туров первенства ФНЛ занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, набрав 24 очка.