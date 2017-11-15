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  • В конце декабря «Луч-Энергия» может быть объявлен банкротом

В конце декабря «Луч-Энергия» может быть объявлен банкротом

15 ноября 2017, 10:30
4

Решение о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия» будет принято 21 декабря 2017 года. На данный момент известно, что клуб располагает средствами, чтобы рассчитаться перед кредиторами в течении нескольких лет.

«На сегодняшний день долги «Луча-Энергии» составляют около 260 миллионов рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом, благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор – группа компаний «Аква-Ресурсы», который уже перечислил клубу первый транш.

Вне зависимости от этого решения погасить в короткий срок все накопившиеся долги ни один спонсор, даже при поддержке администрации Приморского края, не в состоянии. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

В осенней части первенства ФНЛ из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении «Луча-Энергии» запретом на регистрацию новых футболистов

Сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимней трансферной кампании, но не исключают и неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом – без усиления», – говорится в заявлении представителей клуба.

В текущем сезоне «Луч-Энергия» после 23 туров первенства ФНЛ занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, набрав 24 очка.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Луч
Комментарии (4)
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Chesn0k
1510736515
а кто вогнал в долги? опять невидимая рука рынка?
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Asbjorn
1510737153
Российский футбол развивается,но только не в регионах
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OfaZavr
1510738440
ну и зачем губернатор тогда обещал что не только долги все погасят а даже стадион построят, видимо как всегда врут и не краснеют.
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ЖОРРО
1510768759
Дальневосточные реалии....Хабаровск бьётся за право остаться в РПЛ,а Владивосток пытается не стать банкротом и не вылететь в зону Восток...(
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