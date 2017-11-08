Губернатор Приморья дал обещание поддерживать «Луч-Энергию»

Главный тренер владивостокского «Луч-Энергии» Жолт Хорняк рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам специалиста, он был на грани разрыва контракта с клубом.

«Для меня и игроков были тяжелые дни. Я еще вчера хотел приостановить трудовой договор и не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали.

Хорошо, что сегодня была встреча с руководством Приморья. Нам рассказали хорошие новости.

Губернатор обещал, что будет внимание к клубу. Игроков это успокоило. Теперь нужно сосредоточиться только на футболе, подниматься в турнирной таблице», – сказал Хорняк.

В первенстве ФНЛ дальневосточники идут на 18 месте.