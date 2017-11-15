Защитник сборной Испании заявил, что Смолов достоин играть в лучших клубах Европы

Защитник сборной Испании Марк Бартра остался доволен результатом товарищеского матча с Россией (3:3).

Футболист дортмундской «Боруссии» выделил в составе россиян нападающего Федора Смолова, забившего в этой встрече два гола.

«Мы довольны ничьей, был очень тяжелый матч. Россия — хорошая, трудолюбивая команда.

Федор Смолов — самый опасный, он отличный нападающий. Забил классные голы. У него есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы», – заявил Бартра.

Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов — два чумовых гола