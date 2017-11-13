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  • Дракслер: «Про Неймара пишут много чуши. Я знаю его как вежливого человека»

Дракслер: «Про Неймара пишут много чуши. Я знаю его как вежливого человека»

13 ноября 2017, 12:30

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер затронул тему повышенного внимания к форварду команды Неймару. По мнению хавбека, футболисты такого уровня всегда будут слышать о себе много сплетен.

«Напряжение создается снаружи. Думаю, это просто часть жизни футболистов такого уровня. Про Неймара много пишут, но большая часть данной информации – чушь. Я знаю его как вежливого человека. Он знает свою цену для «ПСЖ». Мы не завидуем его некоторым привилегиям в команде. Неймар имеет на это право. Все остальные игроки команды рады, что он с нами», – сказал Дракслер.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Источник: ESPN
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Дракслер Юлиан
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