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Дракслер отказался играть против Мбаппе

13 ноября 2017, 08:55
1

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер оценил прогресс форварда команды Килиана Мбаппе.

«Лично я бы не хотел быть тем защитником, которому предстоит играть против Мбаппе. Я хорошо изучил его за несколько недель. Он быстр, силен в дриблинге.

Мне было бы интересно посмотреть на то, как лучшие защитники смогли бы его сдержать. Он очень хороший молодой игрок с большим потенциалом. Ему еще есть куда расти. Хотя Килиан уже добился отличного прогресса», – считает Дракслер.

В текущем сезоне 19-летний Мбаппе провел восемь матчей во французской Лиге 1, забив в них четыре гола и сделав три результативные передачи.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Дракслер Юлиан Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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Alex ostrov
1510553593
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