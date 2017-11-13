Дракслер отказался играть против Мбаппе

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер оценил прогресс форварда команды Килиана Мбаппе.

«Лично я бы не хотел быть тем защитником, которому предстоит играть против Мбаппе. Я хорошо изучил его за несколько недель. Он быстр, силен в дриблинге.

Мне было бы интересно посмотреть на то, как лучшие защитники смогли бы его сдержать. Он очень хороший молодой игрок с большим потенциалом. Ему еще есть куда расти. Хотя Килиан уже добился отличного прогресса», – считает Дракслер.

В текущем сезоне 19-летний Мбаппе провел восемь матчей во французской Лиге 1, забив в них четыре гола и сделав три результативные передачи.