Колыванов: «Месси в игре с Россией не разочаровал. Это гений»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в товарищеском матче против сборной России (0:0).

– Месси не разочаровал?

– Ну что вы! Это гений. Хотя бросалось в глаза, что на сто процентов не выкладывается, как и остальные аргентинцы. Игра вообще получилась не самой зрелищной. Никто на поле жилы не рвал, не убивался. Ни одной желтой карточки! Даже в товарищеских матчах такое нечасто встретишь.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы