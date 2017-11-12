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  • Колыванов: «Сборной России на ЧМ-2018 по силам дойти до четвертьфинала»

Колыванов: «Сборной России на ЧМ-2018 по силам дойти до четвертьфинала»

12 ноября 2017, 06:27
11

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов уверен, что сборная России успешно выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.

По мнению специалиста, команда Станислава Черчесова дойдет как минимум до четвертьфинала турнира.

– Вы понимаете, на что может рассчитывать сборная России в 2018-м?

– Думаю, нам по силам дойти до четвертьфинала.

– Ого.

– Ну а что? Команда сбалансированная, есть лидеры в каждой линии. С возвращением Дзагоева, Зобнина и Головина преобразится полузащита. Кокорин прибавляет на глазах… Наши главные козыри очевидны. Великолепная физическая подготовка, которую наверняка обеспечит Черчесов, самоотверженность и поддержка трибун. На чемпионате мира все это должно принести результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Колыванов Игорь
Комментарии (11)
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Berdchanin
1510457557
из года в год балабольство
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ArReal
1510457646
Черчесова сначала выгоните
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серега кашин
1510459158
из группы как всегда не выйдут, а он до четвертьфинала
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С@НЁК.
1510460899
За чем херню нести.
Ответить
yorgenbarenz
1510465191
Парень на "шубняке".Нас в в четвертьфинал могут только с судейским скандалом вывести.Деньги-то найдутся и любого судью купить можно,но всё может кончиться расследованием и отстранением нашего футбола от международных встреч.
Ответить
_Evgen_57
1510471681
что он курит?
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1510479458
Из группы выйти и то за счастье было бы,но верится в это с трудом.
Ответить
nemolod
1510514707
Какая блин,отличная физподготовка,если после 15 минут матча вся команда дружно встала,а сколько потерь мяча и брака в передачах? С такой игрой даже из группы будет сложно выйти!
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vodomut
1510549829
3 место в группе это всё на что способны
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АЛЕКС 58
1510577207
Хватит ему наливать!
Ответить
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