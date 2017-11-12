Колыванов: «Сборной России на ЧМ-2018 по силам дойти до четвертьфинала»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов уверен, что сборная России успешно выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.

По мнению специалиста, команда Станислава Черчесова дойдет как минимум до четвертьфинала турнира.

– Вы понимаете, на что может рассчитывать сборная России в 2018-м?

– Думаю, нам по силам дойти до четвертьфинала.

– Ого.

– Ну а что? Команда сбалансированная, есть лидеры в каждой линии. С возвращением Дзагоева, Зобнина и Головина преобразится полузащита. Кокорин прибавляет на глазах… Наши главные козыри очевидны. Великолепная физическая подготовка, которую наверняка обеспечит Черчесов, самоотверженность и поддержка трибун. На чемпионате мира все это должно принести результат.