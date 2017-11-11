Эвра намерен возобновить карьеру после окончания дисквалификации

Французский защитник Патрис Эвра, дисквалифицированный УЕФА, не будет завершать карьеру. Об этом сообщил агент игрока Фредрико Пасторелло.

«Он знает, что совершил ошибку, но его карьера не закончится на этом. Патрис не хочет прощаться с футболом на такой ноте. Физически он сильнее, чем пять или шесть лет назад, и многие клубы уже связались с нами.

После игры за «Ювентус» он вряд ли сыграет в Серии А. Но мы не будем исключать никаких вариантов, даже «Наполи». Но, думаю, это будет сложно», — сказал Пасторелло.

Напомним, что УЕФА дисквалифицировал Эвра до июля 2018 года за удар болельщика ногой в матче 2-го раунда Лиги Европы «Витория Гимарайнш» – «Марсель» (1:0).