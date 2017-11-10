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Зидан заявил, что всегда любил Россию и русских

10 ноября 2017, 23:16
13

Бывший французский футболист, а ныне тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался в чувствах по отношению к нашей стране. Чемпион мира всегда любил Россию.

«Я всегда любил Россию, русских; все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать», – сказал француз.

Напомним, что в Москве Зидан наряду с другими бывшими футболистами прошлого представил мяч чемпионата мира-2018.

Источник: 1tv.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Евгений П
1510347870
Спасибо,Зизу! Здесь тебя тоже любят и будут любить!
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acer2003
1510348159
Зидан один из лучших футболистов мира и отличный человек !!!!
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Zubo
1510348971
Спасибо, не ожидал, но спасибо Зинадин !
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sachsen-leipzig
1510352419
Я не против алжирцев и мороканцев , тунисцев тоже , но я могу уверять что каждый 3й выходца из этих стран не понятливые , нет культуры , и очень наглые. Так что Зизу ( респект как игроку ) не исключение
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ArReal
1510354333
С Детства за Лестер и Россию =))
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1510361626
Это Карпин Валера в 2002-ом во время товарняка с Францией популярно объяснил Зизу как и почему тот должен любить Россию.
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BlackMurder
1510362540
Гражданство дадут походу
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la verdad
1510368448
На место Манчини метит???
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Jackson88
1510376700
красавчик)
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OfaZavr
1510387516
еще поди и нашу сборную мечтает возглавить))
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