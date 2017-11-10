Зидан заявил, что всегда любил Россию и русских

Бывший французский футболист, а ныне тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался в чувствах по отношению к нашей стране. Чемпион мира всегда любил Россию.

«Я всегда любил Россию, русских; все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать», – сказал француз.

Напомним, что в Москве Зидан наряду с другими бывшими футболистами прошлого представил мяч чемпионата мира-2018.