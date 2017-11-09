Гранквист — о стыковых матчах с Италией: «Эти игры сродни финалу»

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквсит поделился ожиданиями от стыковых матчей к чемпионату мира 2018 года со сборной Италии.

«Эти две игры сродни финалу. Очень важно не пропускать, мы хорошо знаем качества итальянцев. Мне кажется, что на наших соперников оказывается больше давления, чем на нас.

Я знаком с Италией — два года играл в «Дженоа». Это клуб с большой историей, и у меня остались хорошие воспоминания», — сказал Гранквист.

Матч Швеция – Италия состоится 10 ноября в 22:45 по московскому времени в Стокгольме. Ответная игра пройдет 13 ноябяря в Милане.