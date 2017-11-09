Дзагоев: «Нынешний сезон чемпионата России – худший за последние 10 лет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги худшим за последние десять лет. По 27-летнего хавбека, большинство команд РФПЛ предпочитают играть в оборонительный футбол.

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол.

Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – сказал Дзагоев.