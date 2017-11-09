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  • Дзагоев: «Нынешний сезон чемпионата России – худший за последние 10 лет»

Дзагоев: «Нынешний сезон чемпионата России – худший за последние 10 лет»

9 ноября 2017, 14:01
22

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев назвал нынешний розыгрыш российской Премьер-лиги худшим за последние десять лет. По 27-летнего хавбека, большинство команд РФПЛ предпочитают играть в оборонительный футбол.

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол.

Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – сказал Дзагоев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (22)
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MaxiUs
1510226561
Я вот не согласен! вот спартак очень круто выглядит между прочим, локомотив и зенит тоже хорошо, а еще круче выглядят середники: Урал, Арсенал. ЦСКА и краснодар, ростов что-то хромают. А сильный чемпионат- это и удачное выступление сборников и ведущих клубов внутри чемпионата, а так же на мировых аренах, чего оставляет желать лучшего.
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SpartakSpartakSpartak
1510226629
Можно еще Локомотив добавить.
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√монегаск√
1510226834
Наоборот чемпионат сложнее стал, а в чём прикол играть в одни ворота не пойму?! Сейчас чтобы отобрать очки у аутсайдера нужно очень сильно попотеть, и так играет большинство средних команд в Европе, те же Кошице,АЕК,через такие игры наоборот наши команды научатся взламывать такого рода оборону. А для того чтобы это делать нужно больше скорости техники и желания победить. Вот и старайтесь ребятки,потейте. И не будет больше обидных поражений от беспонтовых средних команд типа Кошице
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Краса
1510227101
По мне это один из лучших чемпионатов! Не знаешь кто будет чемпионом и кто вылетит в ФНЛ!
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srg38
1510227343
Алан, думай еще. Пока что ты сказал какую то куйню.
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gor77
1510228655
"Бомбардир" - вы уж копипаст делайте без ошибок. )))) Безграмотность ваш мэйнстрим!!!))) "...По ??? 27-летнего хавбека, большинство команд РФПЛ предпочитают играть..."
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allkeeper
1510232235
А как ты хотел? каждый идёт к успеху как может
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+50/-50
1510232755
Забыл за паравоз, который сегодня тянет таблицу. Диалектика футбола такова, если команда не играет и не даёт другим играть, то её максимум 50% и она зависнет в средине турнирки. Посмотрим на игры с 18.10 - Базелю в Москве=0:2, с Зениткой дома=0:0, в Туле "канонирам" влетели=1:0, в Швейцарии Базель обыграли=1:2, ( у каждого своё мнение, а моё - ели отскочили.), с паравозом=2:2 ( Вернблум должен был увидеть "красную" и пропустить несколько матчей, а судья Карась получил "неуд" за свою работу). Подведём итог: явно не дают играть ни наши клубы, ни забугорные.
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Sky Spartak
1510232815
Так ЦСКА сам играет от защиты !!!! Особенно в Европе...При Слуцком так вообще игра в пять защитников а впереди там Мусса Вагнер че нить придумают...вся игра была такая..тошно смотреть было
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subbotaspartak
1510241747
Это потому что на лавке долго проболел?
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