Рауш: «В Германии о футболе каждый может говорить, что ему ни вздумается»

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш следит за российским футболом по телевизору. Он также пообещал, что в ближайшее время его клуб наберет ход, исправив неудачный старт в Бундеслиге.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Последний матч российского клуба, который вы видели?

– Дома, в Ганновере, – телевизор с российскими каналами, там всегда смотрю. Из недавнего видел оба матча «Спартака» с «Севильей». Дома у «Спартака» все получалось. Пять голов – это супер! Они и в чемпионате, я слышал, побеждают.

– Кто понравился у «Спартака»?

– Все наши!

– Дмитрий Комбаров дважды выносил мяч с линии ворот. Вы часто так спасаете команду?

– Совсем недавно. Играем дома с Бременом, ничья, 90-я минута. Угловой, и как дал башкой полузащитник «Вердера» Дилейни! Мяч в девятку летел, но я в прыжке смог выбить.

– В сборной вы с Комбаровым конкуренты. Кто сильнее?

– Самое важное для меня – быть лучшим на любой тренировке, в любой игре. И слушать, что говорят тренеры. К ним – все вопросы о том, кто на какой позиции лучше.

– Комбаров недавно признался, что его «вымораживает, когда критикуют дилетанты». Сталкиваетесь с таким в Германии?

– Часто. Дима прав. В Германии о футболе каждый может говорить, что ему ни вздумается. Например, о капитане «Кельна» Юя Осако писали: он так плох, что его даже дома, в Японии, не ставили в состав. Или та же игра с «Вердером». Я думал, хорошо сыграл – и мяч вытащил в концовке, а потом читаю, что из 22 игроков на поле я – худший. Это в газетах читают фанаты – и начинается!

– «Кельн» набрал всего два очка и идет последним в Бундеслиге. В чем дело?

– Всегда важно войти в сезон. Первые пять-шесть туров мы хорошо играли, но не забивали. У нас 15 шансов, а у соперников – три, но все используют.

Еще в «Кельне» много не слишком опытных игроков, в возрасте 20-21 года. На тренировках они передачи отдают, а на поле – боятся. Знаю, наши фанаты волнуются, но мы исправим ситуацию.