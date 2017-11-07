Флоренци: «На поле отдам жизнь, чтобы попасть на ЧМ-2018»

Защитник «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци поделился ожиданиями от стыковых матчей к ЧМ-2018 со сборной Швеции.

«Будет сложно, но сборная Италии никого не боится. Это важная игра, и все это знают.

Шведы физически сильны и играют как одно целое, но нам нужно показать свои собственные качества. Их много.

Все мечтают сыграть на чемпионате мира. У меня не получилось это сделать в 2014 году, но на поле я отдам жизнь, чтобы сыграть на чемпионате мира в 2018 году», — сказал Флоренци.

Первый матч между сборными Швеции и Италии пройдет 10 ноября в Стокгольме. Ответная игра — 13 ноября в Милане.