Симеоне – основной кандидат на пост главного тренера «Эвертона» в списке владельца клуба

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири считает главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне самым подходящим кандидатом на то, чтобы возглавить «ирисок».

Сообщается, что Мошири выступает за подписание аргентинского специалиста на долгосрочной основе.

Среди других претендентов – экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, рулевой «Уотфорда» Марку Силва и нынешний и.о. главного тренера ливерпульской команды Дэвид Ансворт.

Напомним, 23 октября руководство «Эвертона» отправило в отставку Рональда Кумана. После 11-ти туров «ириски» занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 11 очков.