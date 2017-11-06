В заявке юношеской сборной России на Евро-2017 – семь игроков «Краснодара»

Тренерский штаб сборной России-U19 объявил заявку на Евро-2017.

Вратари: Иван Ломаев («Чертаново»), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Сергей Бородин («Краснодар»), Дмитрий Губанов («Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Каккоев («Зенит»), Наяир Тикнизян (ЦСКА).



Полузащитники: Петр Володкин («Спартак»), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба — «Чертаново»), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все — «Краснодар»), Геннадий Киселев («Крылья Советов»), Леон Мусаев («Зенит»).



Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Руденко («Спартак»), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»).

Турнир пройдет с 8-го по 14 ноября в Греции.