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  • В заявке юношеской сборной России на Евро-2017 – семь игроков «Краснодара»

В заявке юношеской сборной России на Евро-2017 – семь игроков «Краснодара»

6 ноября 2017, 19:18
4

Тренерский штаб сборной России-U19 объявил заявку на Евро-2017.

Вратари: Иван Ломаев («Чертаново»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Сергей Бородин («Краснодар»), Дмитрий Губанов («Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Каккоев («Зенит»), Наяир Тикнизян (ЦСКА).

Полузащитники: Петр Володкин («Спартак»), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба — «Чертаново»), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все — «Краснодар»), Геннадий Киселев («Крылья Советов»), Леон Мусаев («Зенит»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Руденко («Спартак»), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»).

Турнир пройдет с 8-го по 14 ноября в Греции.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Краснодар Краснодар (мол)
Комментарии (4)
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BRO_football
1509988472
Наир Тикнизян, ,Магомед-Шапи Сулейманов, Леон Мусаев. Даже в юношеской сборной началась натурализация?
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KARAT777
1509996820
когда игроков из разных футбольных школ будет много в детских, юношеских и взрослых сборных тогда и поднимется уровень футбола в стране и придут результаты и повышение в рейтинге.
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Бугимен
1510000819
Дайте, там все прикурить ребята!https://relap.io/r?r=AJwOk18BRhXYBL4kSWY%3A7srcHw%3AmDxRIg%3ABGnfOg%3AJe6gKm3N%3AWgDIWQ%3AaHR0cHM6Ly9zbmF0Y2huZXdzLmNvbS8xMS1mYWt0b3Ytby1taXNoZWwta2FydGVyLXViaXl0c2UtcG8tc21za2Ft%3AvKKmfg%3AeyJhcGkiOiJ3ZWIiLCJwb3MiOjIsImltIjowLCJ1ZyI6IlJVOktEQTppRnpJRDBoNG5pcyIsInJyIjowLjEwOCwiaXIiOjAsImFjIjoxMjQyNywicHIiOjAuMDkyLCJhMiI6MSwiZ3MiOiJSVSIsImFsZyI6NzQsIndpZCI6OTY1MX0%3A2%3Asag__Q&_s=qmvIEA
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