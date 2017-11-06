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  • Кришито: «Трехочковое отставание «Зенита» от первого места можно отыграть уже в ближайшем туре»

Кришито: «Трехочковое отставание «Зенита» от первого места можно отыграть уже в ближайшем туре»

6 ноября 2017, 18:36
7

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что команда не падает духом, несмотря на неудачную серию в чемпионате России. Капитан петербуржцев уверен, что сине-бело-голубые сумеют ликвидировать отставание в три очка от лидирующего «Локомотива» в самое ближайшее время.

Напомним, подопечные Роберто Манчини не могут победить в РФПЛ на протяжении уже пяти матчей. Следующий поединок «Зенит» в рамках 17-го тура проведет дома с «Тосно» 19 ноября.

– В Казани «Зенит» снова не выиграл. Что произошло на сей раз?

– После этой игры могу лишь сказать: «Да здравствует перерыв, который нас ждет». Ведь последний месяц получился очень сложным. В моральном плане тоже, потому что мы явно недобрали очков. Слишком много неудачных игр, несколько обидных ничьих и поражений. Но, несмотря на все это, «Зенит» продолжает бороться за золото. Отставание от первого места – три очка, отыграть их можно уже в ближайшем туре. Поэтому в будущее смотрю с позитивом. В том числе на матчи, оставшиеся перед зимним перерывом.

– В казанском поединке хватало стыков, желтых карточек, нарушений. Это как-то повлияло на действия «Зенита»?

– «Рубин» известен такой манерой игры, тактикой мелкого фола. Эта команда огромное внимание уделяет обороне, а ее футболисты постоянно норовят задеть тебя ногой. Но это нормально – мы к такому уже привыкли. И вообще надо уметь играть с любыми соперником и быть готовым ко всему. Неудачной же встречу в Казани в первую очередь называю потому, что надо было реализовывать свои моменты.

– Что мешает это делать, ведь в октябре–ноябре подобное происходило не только в матче с «Рубином»?

– В Казани главной причиной того, что не забили, назову невезение. Если не брать первые 20-25 минут, мы полностью доминировали на поле. Моментов создали кучу, но мяч либо попадал во вратаря, либо Джанаев спасал «Рубин» совершенно удивительным образом. Что касается других игр – каждый раз случалось по-разному.

– В такие моменты трудно быть капитаном?

– Нет. Капитан (и я это стараюсь делать) должен объяснять команде, что даже в тяжелые периоды надо оставаться вместе, быть единым целым. Мое мнение – у нас сильный коллектив. Считаю, следующий матч – против «Тосно» — «Зенит» выиграет.

– Но пока побед нет на протяжении пяти туров. Как команда это переживет?

– Конечно, всем сейчас не слишком весело. Но мы очень хотим побеждать, выиграть этот чемпионат. В то же время понимаем: если не выкладываться на тренировках, ничего не получится.

– Дзюба не перестал шутить?

– Мне кажется, это невозможно. Он никогда не прекращает шутить. Но, к сожалению, у него тоже не самый светлый этап в карьере. С другой стороны, команда по-прежнему рассчитывает на Дзюбу и его голы по-особенному.

– В этом смысле «Зенит» действительно впал в зависимость от Александра Кокорина? Перестал он забивать – и началась черная полоса.

– Нет. Полагаю, у нас достаточно классных игроков, способных поражать чужие ворота. Просто неудачно сошлись звезды. Нужно пережить это, и все наладится.

– Что как капитан можете сказать болельщикам?

– Мне очень жаль, что последние результаты их не радуют. Но хочу уверить, что у нас есть команда, она сильна, и победы обязательно вернутся.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кришито Доменико
Комментарии (7)
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polt
1509985312
Бла -бла бла...
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Garrincha58
1509985387
спагетти нам тут всем на уши не вешай Миммо
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Garrincha58
1509985459
с такой игрой капитан вас скоро Краснодар обгонит и Спартак догонит
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stachel
1509987226
Надоели уже отмазы и ссылки на "невезение". Нет никакого невезения, а есть недостаток мастерства в завершении атаки. Индивидуальный и коллективный. Классный нап из трех голевых, один реализует со 100% вероятностью вне зависимости от везения/невезения.
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smersh45
1509989832
Всё будет хорошо придут и удача и везение и победы! Болелы в свою команду надо верить и поддерживать её а не начинать плакать
Ответить
Juic
1509991539
...а можно и не отыграть!))))) "Мяч круглый, кто его знает, куда она покатится!?"(С) Гоча Гогричиани
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raritet
1509994936
Однотипность проведения атак не дает возможности забивать голы, набирать очки. Было время когда никто не знал от кого сегодня ждать забитого мяча: Погребряк-Аршавин, Денисов, Тимощук, Зырянов, Семак,Ломбертс,.... Такая модель имеет свои преимущества в том плане , что противник не знает кого опекать в первую очередь.
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