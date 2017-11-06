Хайнкес сомневается, что Джан подойдет «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выразил сомнение, что полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан сможет вписаться в состав мюнхенской команды.

Напомним, 23-летний игрок не стал продлевать контракт с мерсисайдцами и намерен покинуть клуб летом следующего года. На хавбека претендуют «Ювентус» и «Манчестер Сити».

«У меня все еще есть несколько месяцев у руля «Баварии». Джан – отличный парень, он очень хорошо развит. Но если «Бавария» хочет снова стать топ-командой на международном уровне, ей также нужны игроки с сильной футбольной концепцией. Я сейчас имею в виду не только физические способности футболистов», – сказал Хайнкес.