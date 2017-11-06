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Хайнкес сомневается, что Джан подойдет «Баварии»

6 ноября 2017, 15:53
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Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выразил сомнение, что полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан сможет вписаться в состав мюнхенской команды.

Напомним, 23-летний игрок не стал продлевать контракт с мерсисайдцами и намерен покинуть клуб летом следующего года. На хавбека претендуют «Ювентус» и «Манчестер Сити».

«У меня все еще есть несколько месяцев у руля «Баварии». Джан – отличный парень, он очень хорошо развит. Но если «Бавария» хочет снова стать топ-командой на международном уровне, ей также нужны игроки с сильной футбольной концепцией. Я сейчас имею в виду не только физические способности футболистов», – сказал Хайнкес.

Источник: Tribalfootball
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Ливерпуль Джан Эмре
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1510170127
**Пример того, как грамотно и ответственно надо подходить к комплектованию, особенно в ТОП-клубе.
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