Симеоне назвал хорошим знаком голевую засуху Гризманна

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне утверждает, что если «матрасники» набрали 23 очка в 11-ти матчах Примеры, но нападающий Антуан Гризманн при этом находится не в форме, то это можно считать хорошим знаком.

Напомним, француз не забивает за мадридскую команду в чемпионате Испании уже на протяжении пяти встреч. В последний раз ему удалось отличиться в поединке шестого тура с «Севильей» (2:0).

«Я вижу, что мы пока не проиграли в 11-ти турах Примеры, набрав 23 очка. При этом мы сыграли вничью с «Валенсией» на ее поле и поделили очки у себя дома с «Барселоной».

«Атлетико» – конкурентоспособная команда, а Гризманн – отличный игрок. Я думаю о позитивных вещах. Если мы имеем 23 очка, но Гризманн все еще не забивает, это хороший знак.

Понятно, что мы должны становиться лучше. Нам нужно следовать той игре, которую мы показали с «Вильярреалом», во втором тайме с «Карабахом» и в матче с «Севильей», – сказал Симеоне.