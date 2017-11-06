Зидан обсудил с Пересом возможный приход Маты в летнее трансферное окно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Реале». Сообщается, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан обсудил возможный приход 29-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Контракт испанца с «красными дьяволами» истекает в июне 2018 года, поэтому с января он сможет подписать предварительное соглашение с любым клубом.

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека также заинтересована «Барселона».

В текущем сезоне Мата, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в январе 2014 года, провел 12 матчей и отметился одним голом.