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  • Зидан обсудил с Пересом возможный приход Маты в летнее трансферное окно

Зидан обсудил с Пересом возможный приход Маты в летнее трансферное окно

6 ноября 2017, 13:14
8

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в «Реале». Сообщается, что главный тренер сливочных Зинедин Зидан обсудил возможный приход 29-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Контракт испанца с «красными дьяволами» истекает в июне 2018 года, поэтому с января он сможет подписать предварительное соглашение с любым клубом.

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека также заинтересована «Барселона».

В текущем сезоне Мата, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в январе 2014 года, провел 12 матчей и отметился одним голом.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Реал Мата Хуан Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (8)
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Михаил_Боярский
1509963717
А как же не подписывать игроков старше 30? Утятина так то.
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KingRey21
1509964108
Зизу,давай забирай кантерано обратно,его еще тогда у Челси надо было забрать!
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Garrincha58
1509965384
странное решение он же не усилит Реал вот допустим Эвертон или Сельту может быть и усилил бы, но только не мадридцев
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DeStar
1509967311
Зачем? ни на секунду не сделает реал сильнее, только разбавит возможности ротации. Кто кто а полузащитники не нужны. Сейчас ковачич и бэйл вернутся и станет все в порядке, защитники нужны и нападающие.
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DeviDjons
1509968093
может Полоза ещё купят или Ерохина
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Benzema 9
1509978133
За 5 млн можно брать на скамейку точно не помешаеть)
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Schicko_008
1510058197
На правый фланг можно рассматривать. А кого туда еще? Я вижу только такие варианты: Пулишич на перспективу, может бернарду силву, мату, мхитаряна или ди марию. Мата выглядит неплохо... А больше-то и взять некого: роббен старый, стерлинг англичанин (не заиграет), ройс хрустальный хуже бэйла, марез не торт, бернардески и салах не стабильны, моура не того уровня, куадрадо не то амплуа. Все. Все остальные не лучше Васкеса...
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