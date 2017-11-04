Бундеслига. «РБ Лейпциг» переиграл «Ганновер-96» и временно вышел на вторую строчку и другие результаты

В матче 11-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» дома одержал волевую победу над «Ганновером-96» со счетом 2:1.

Клуб из Лейпцига набрал 22 очка и временно поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Ганновер-96» занимает пятую строчку с 18-ю очками.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Аугсбург – Байер – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Фолланд; 1:1 — Дансо, 49.

Боруссия М – Майнц – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Диалло; 1:1 — Вестергорд, 67.

Гамбург – Штутгард – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Хунт; 1:1 — Гинчек (с пенальти); 2:1 — Костич, 65; 3:1 —Арп

Удаление: нет — Бурниц, 12

РБ Лейпциг – Ганновер-96 – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Жонатас, 56; 1:1 — Поульсен, 70; 2:1 — Веренр, 85.

Фрайбург – Шальке-04 – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Калиджури, 62.

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