Дешам исключил возращение Бензема в сборную Франции

Тренер сборной Франции Дидье Дешам исключил возвращение в состав национальной команды нападающего «Реала» Карима Бензема.

Напомним, форвард ранее был вовлечен в скандал, связанный с шантажом полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна, который в то время выступал за «Лион».

Недавно Вальбуэна попросил специалиста вернуть его в сборную.

«Я не видел интервью Бензема, поскольку редко читал газеты. Очевидно, что сейчас я слышу большинство игроков, и каждый из них имеет право говорить. При этом многие игроки молчат о своем желании выступать за сборную Франции.

Вы знаете мою позицию по Бензема и она останется прежней, пока я не передумаю. Я принимал решение, думая о команде. Это не является проблемой», – сказал Дешам.