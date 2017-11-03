Моуринью сегодня предстанет перед судом Испании

Сегодня в Мадриде пройдет судебное заседание с участием главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Испанские власти обвинили 54-летнего специалиста в неуплате налогов за период 2010-2013. Согласно BBC, португалец в статусе тренера «Реала» не заплатил 3,3 миллиона евро с доходов с имиджевых прав.

Представители Моуринью выступят с опровержением вины специалиста.

В августе появилась информация о том, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду за неуплату налогов может получить семь заключения.