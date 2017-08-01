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Роналду может получить семь лет тюрьмы за неуплату налогов

1 августа 2017, 00:55
16

В Испании сегодня состоялся суд по делу о неуплате налогов нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Игрок сборной Португалии выступал около полутора часов и заявил, что считает себя полностью невиновным.

По информации источника, если вина Роналду будет доказана в полном объеме, то ему грозит минимум семь лет тюрьмы. Срок может быть сокращен, если 32-летний футболист выплатит все долги и штрафы.

Напомним, что Роналду обвиняется прокуратурой Испании в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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Павел Амурский
1501539577
ДА КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ?
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Павел Буре
1501539731
конечно выплатит все долги и штрафы. ))
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BRO_football
1501541095
Да заплати ты эти чёртовы налоги! 14,7 миллиона евро это не такая уж большая сумма для Роналду, чтобы её не выплачивать. А потом ещё сверху 10 миллионов евро накинь, чтоб окончательно все проблемы уладить.
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Vistavas
1501542724
Сколько уже было подобных новостей... То Месси не платил налоги и грозила тюрьма, то ещё какой нибудь звёздный чувак, теперь Рони туда же... Кого нибудь вообще посадили когда нибудь за это?
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FERZZ
1501555930
Откупится 100 очков к бабке не ходи
Ответить
Дядя Серёжа
1501560035
Не виноватая я - он сам пришёл! Налоговый инспектор.
Ответить
bashnat013
1501561055
на хате от нового петушка не откажутся
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Одинокий волк Маквейд
1501562650
От сумы да от тюрьмы не зарекайся.
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ALeX-161-rus
1501567690
А вдруг и правда посадят?))
Ответить
portero
1501571391
долго ждали , что бы предъявить
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