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    Роналду может получить семь лет тюрьмы за неуплату налогов

    В Испании сегодня состоялся суд по делу о неуплате налогов нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Игрок сборной Португалии выступал около полутора часов и заявил, что считает себя полностью невиновным.

    По информации источника, если вина Роналду будет доказана в полном объеме, то ему грозит минимум семь лет тюрьмы. Срок может быть сокращен, если 32-летний футболист выплатит все долги и штрафы.

    Напомним, что Роналду обвиняется прокуратурой Испании в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

    Источник: AS

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    01.08.2017 00:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 2 августа 2017, 12:18

      Роналду надо срочно сделать фотосессию в тюремной робе, наручниках и т.п. Денег заработает...на календарях...))) Чем тебе не пиар)))

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero 1 августа 2017, 10:09

      долго ждали , что бы предъявить

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 августа 2017, 09:08

      А вдруг и правда посадят?))

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > ALeX-161-rus 1 августа 2017, 10:12

      Вор должен сидеть в тюрьме!
      Если чё, он эту тюрьму купит, проживёт.

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 августа 2017, 07:44

      От сумы да от тюрьмы не зарекайся.

      4
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 1 августа 2017, 07:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на хате от нового петушка не откажутся

      -4
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 07:00

      Не виноватая я - он сам пришёл! Налоговый инспектор.

      4
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 1 августа 2017, 05:52

      Откупится 100 очков к бабке не ходи

      1
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 1 августа 2017, 02:12

      Сколько уже было подобных новостей... То Месси не платил налоги и грозила тюрьма, то ещё какой нибудь звёздный чувак, теперь Рони туда же... Кого нибудь вообще посадили когда нибудь за это?

      2
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      Рейтинг: +67285

      portero > Vistavas 1 августа 2017, 10:12

      богатых не только у нас не сажают , во всём мире так , посадят если перейдет дорогу более богатому или властей обидит

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2017, 01:44

      Да заплати ты эти чёртовы налоги! 14,7 миллиона евро это не такая уж большая сумма для Роналду, чтобы её не выплачивать. А потом ещё сверху 10 миллионов евро накинь, чтоб окончательно все проблемы уладить.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 августа 2017, 01:22

      конечно выплатит все долги и штрафы. ))

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