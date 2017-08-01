Роналду может получить семь лет тюрьмы за неуплату налогов

В Испании сегодня состоялся суд по делу о неуплате налогов нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Игрок сборной Португалии выступал около полутора часов и заявил, что считает себя полностью невиновным.

По информации источника, если вина Роналду будет доказана в полном объеме, то ему грозит минимум семь лет тюрьмы. Срок может быть сокращен, если 32-летний футболист выплатит все долги и штрафы.

Напомним, что Роналду обвиняется прокуратурой Испании в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.