Белоус: «РФПЛ сейчас на очень высоком уровне в плане интриги»

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус отметил интригу, которая складывается в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги. Он ждет, что кроме лидеров еще прибавят «Спартак» и «Краснодар», а также отметил «Урал».

– Есть мнение, что Манчини слабо влияет на игру по ходу матчей. На этот раз было именно так?

– Сложно сказать. Да, замены Роберто не сработали, но дело в том, что «Локомотив» очень здорово воспользовался теми моментами, которые у него возникли. Фарфан два забил, одну отдал – нечасто такое увидишь.

– Вам не кажется, что последние главные тренеры «Зенита» – что Адвокат, что Спаллетти, что Виллаш-Боаш, что Луческу – постепенно приводили команду в состояние застоя. Уж не то же ли самое сейчас происходит и с Манчини?

– Ну а что Манчини? Он хороший тренер. Я думаю, до окончания чемпионата давать оценку тренерской деятельности Роберто рано. Конечно, и аргентинцы, на которых изначально делали ставку, тоже должны адаптироваться и понимать, что приехали не в колхоз. На мой взгляд, все в «Зените» будут стараться выправить негативную ситуацию.

– Согласитесь, что нынешний чемпионат крайне интересен...

– Безусловно. РФПЛ на очень высоком уровне в плане интриги, это однозначно. Что ж, продолжим смотреть наш чемпионат и любоваться им. Не забывайте, что еще и «Спартак» с «Краснодаром» могут добавить, и ЦСКА не надо списывать со счетов. Что касается «Урала», то, по-моему, екатеринбуржцы сейчас выжимают максимум из своих возможностей.

– 16-й тур подарит нам два центральных матча: «Рубин» – «Зенит» и «Локомотив» – ЦСКА.

– Питерцам, сто процентов, придется в Казани непросто, даже несмотря на то, что «Рубин» сейчас не в лучшей форме. Не стоит забывать, что Бердыев – это тренер топ-уровня. Железнодорожники против армейцев – это тоже большая игра. Будем следить за данными встречами с высоким интересом.