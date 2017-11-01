Газзаев: «У ЦСКА появилась возможность выйти из группы вместе с «МЮ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев остался доволен игрой армейцев в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

Напомним, что команда Виктора Гончаренко одержала в этой встрече волевую победу со счетом 2:1 и теперь делит очки в группе со швейцарцами.

«В первую очередь понравился результат, у ЦСКА теперь появилась возможность выйти из группы вместе с «Манчестер Юнайтед». Сейчас шансы ЦСКА и «Базеля» равны.

Очень рад, что Дзагоев после длительного перерыва вышел и показал свое мастерство и умение – с его появлением армейцы после последних неудачных матчей стали совершенно другими. Второй тайм вчерашней встречи у ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня.

Также понравилось, что тренерский штаб сегодня доверяет молодежи. Надо набраться терпения и болельщикам, и руководителям – сразу ничего не бывает. Каждая игра, особенно Лиги чемпионов, будет придавать им уверенности, и они будет расти в мастерстве. Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА», – заявил Газзаев.