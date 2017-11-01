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  • Газзаев: «У ЦСКА появилась возможность выйти из группы вместе с «МЮ»

Газзаев: «У ЦСКА появилась возможность выйти из группы вместе с «МЮ»

1 ноября 2017, 13:27
9

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев остался доволен игрой армейцев в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

Напомним, что команда Виктора Гончаренко одержала в этой встрече волевую победу со счетом 2:1 и теперь делит очки в группе со швейцарцами.

«В первую очередь понравился результат, у ЦСКА теперь появилась возможность выйти из группы вместе с «Манчестер Юнайтед». Сейчас шансы ЦСКА и «Базеля» равны.

Очень рад, что Дзагоев после длительного перерыва вышел и показал свое мастерство и умение – с его появлением армейцы после последних неудачных матчей стали совершенно другими. Второй тайм вчерашней встречи у ЦСКА был похож на выступление команды хорошего европейского уровня.

Также понравилось, что тренерский штаб сегодня доверяет молодежи. Надо набраться терпения и болельщикам, и руководителям – сразу ничего не бывает. Каждая игра, особенно Лиги чемпионов, будет придавать им уверенности, и они будет расти в мастерстве. Это абсолютно правильный вектор сегодняшнего ЦСКА», – заявил Газзаев.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Дзагоев Алан Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Italian_93
1509534894
С МЮ не свети это факт, но от Бенфики все зависит, надо ее обыграть и чтоб она Базель дернула, МЮ с Базелем свой вопрос досрочно решит
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alex1951
1509536058
...ну да ,осталось так мало трахнуть Бенфику, а Базелю все проиграть...пустяк)))
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SunRomeS
1509536526
Бенфику в расход запустиь и МЮ, ничейка дайбог, будет супер шанс...но с учетом что Мю уделает всех!!! Карасота.
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каа
1509537587
«У ЦСКА появилась возможность выйти из группы вместе с «МЮ»...?! - А ЧТО, РАНЬШЕ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БЫЛО..???
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hevbn 28
1509538203
После этой игры остается один вопрос почему надо было так ужасно играть с Базелем в Москве.Базель как показал вчерашний матч особенно ничего из себя не представляет , выиграли бы армейцы в Москве уже сейчас можно было бы праздновать выход из группы, но шансы есть 49 на 51 .Из-за того что у Базеля есть преимущество в личных встречах, Желаю ЦСКА занять второе место в группе !
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Нас Много
1509542421
Для того чтобы такая возможность появилась нужно было забивать в Базеле ещё один гол.
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Lester84
1509543282
Объективно - лучше весной в Лигу Европы попасть, там хоть побороться получится. А в 1/8 ЛЧ c таким составом ловить нечего
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С@НЁК.
1509545970
Призрачно всё.
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