Комбаров надеется, что болельщикам «Спартака» удастся попасть на матч с «Севильей»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей» заявил, что надеется на присутствие болельщиков красно-белых на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Ранее УЕФА запретил фанатам московской команды посещать выездной поединок с «Севильей» из-за беспорядков, устроенных ими в гостевой встрече первого тура с «Марибором» (1:1).

«Да, мы несколько матчей пропускали на последних минутах, но в течение матчей доминировали. Мы каждый матч настраиваемся только на победу, хотим обыграть «Севилью» и выйти в следующий круг.

Мы заметили, что в городе много болельщиков «Спартака». Жаль, не каждый может попасть на трибуну. Мы очень надеемся, что кому-то из них удастся попасть на стадион и поддержать нас. Хотя мы чувствуем поддержку и от тех, кто не попал на стадион», – сказал Комбаров.

Матч «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.