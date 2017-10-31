Раньери: «Самая большая проблема «Челси» – Мората. Он не Диего Коста»

Экс-тренер «Челси» Клаудио Раньери, возглавляющий ныне «Нант», считает, что синие пострадали от ухода из команды нападающего Диего Косты. Итальянский специалист сомневается, что Альваро Мората является готовой заменой своему партнеру по сборной Испании.

Напомним, Коста в сентябре перешел в «Атлетико», который заплатил за футболиста примерно 57 миллионов фунтов стерлингов.

«Что до сих пор было проблемой «Челси»? Это связано с травмами и изменениями, произошедшими в команде. Непросто перейти от игры с Диего Костой на игру с Моратой.

Первый – лидер, держит команду на своих плечах и играет со злостью, силой и абсолютным желанием. Другой скорее дриблер.

Когда вы меняете центрального форварда, вы также должны изменить свой подход к построению игры», – сказал Раньери.

После 10-ти туров «Челси» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера «Манчестер Сити» на девять очков.