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Чемпионшип. «Халл» проиграл «Мидлсбро»

1 ноября 2017, 00:40
7

«Халл» уступил на своем поле «Мидлсбро» в матче 15-го тура Чемпионшипа.

К перерыву «тигры» проигрывали с разницей в два мяча после голов Брайтвайта и Ассомбалонги. На 72-й минуте Гросицки счет сократил, однако за пять минут до завершения основного времени поединка Лидбиттер с пенальти еще раз поразил ворота «Халла», установив окончательный счет.

Чемпионат Англии. Чемпионшип, 15-й тур

Халл Сити – Мидлсбро – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Брайтвайт, 13; 0:2 – Ассомбалонга, 36; 1:2 – Гросицки, 72; 1:3 – Лидбиттер, 85 (с пенальти).

Удаление: Гектор, 83 – нет.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Мидлсбро
Комментарии (7)
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TAGANROG 161
1509486473
Халл реально команда дырка или у Лёни там попросту не чего не получается.
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Decorhome
1509486483
Возможно произойдет отставка
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Tajik-za Zenit
1509486511
Там уже таблички весят Слуцкий в аут Жаль признать у Леонида Викторовича пока не получается
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mialkov
1509486574
Похоже, что Слуцкому укажут на дверь...
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ДСА
1509503679
Скоро Чампионшип покажется для Халла сказкой, а Лига 1 былью.
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acer2003
1509510592
Слуцкер одним махом в Премьер Лигу собирался (( Не говори гоп...
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rubinovyi2
1509512606
Опять двойка...
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