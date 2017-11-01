Чемпионшип. «Халл» проиграл «Мидлсбро»

«Халл» уступил на своем поле «Мидлсбро» в матче 15-го тура Чемпионшипа.

К перерыву «тигры» проигрывали с разницей в два мяча после голов Брайтвайта и Ассомбалонги. На 72-й минуте Гросицки счет сократил, однако за пять минут до завершения основного времени поединка Лидбиттер с пенальти еще раз поразил ворота «Халла», установив окончательный счет.

Чемпионат Англии. Чемпионшип, 15-й тур

Халл Сити – Мидлсбро – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Брайтвайт, 13; 0:2 – Ассомбалонга, 36; 1:2 – Гросицки, 72; 1:3 – Лидбиттер, 85 (с пенальти).

Удаление: Гектор, 83 – нет.

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