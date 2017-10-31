Кафельников ответил Комбарову на заявление о его дилетантстве в критике

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников ответил игроку команды Дмитрию Комбарову на заявление о дилетантстве его критики в адрес футболиста. Ранее защитник отметил, что его не интересуют высказывания непрофессионалов.

«Конечно, я – дилетант. А кто же я еще? Но я – болельщик и имею право на свое мнение.

По-прежнему считаю Комбарова слабым звеном команды. Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру», – сказал Кафельников.