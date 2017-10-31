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  • Кафельников ответил Комбарову на заявление о его дилетантстве в критике

Кафельников ответил Комбарову на заявление о его дилетантстве в критике

31 октября 2017, 16:57
34

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников ответил игроку команды Дмитрию Комбарову на заявление о дилетантстве его критики в адрес футболиста. Ранее защитник отметил, что его не интересуют высказывания непрофессионалов.

«Конечно, я – дилетант. А кто же я еще? Но я – болельщик и имею право на свое мнение.

По-прежнему считаю Комбарова слабым звеном команды. Я же дилетант, поэтому имею право на свое мнение.

Я считаю, что каждому нужно давать шанс проявить себя в самой любимой и самой популярной команде России. У Дмитрия такой шанс есть уже давно. Но косяки в его игре случаются очень часто. И вот своим дилетантским взглядом я вижу Комбарова и его игру», – сказал Кафельников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SpartakSpartakSpartak
1509461168
Если Комбаров слабое звено, то кто такой Петкович? Лучшего чем Комбаров крайнего защитника в Спартаке сейчас нет, спасибо бездарной летней селекции!
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acer2003
1509461565
Комбаров, как защитник дно, но селяви, он ещё и игрок сборной ((то же самое Васин
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RedWhiteFans2
1509461831
Это видно всем и понятно что его место не в Спартаке. Всякий раз жду что он отчебучит когда владеет мячом, но почему селекция ничего не делает чтобы изменить ситуацию. Вопрос.?..
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vshter76
1509463216
Не согласен с Евгением, что Комбаров - слабое звено (есть похуже). Но согласен, что имеем право, болельщики, на свое мнение.
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бочаров
1509464673
Кафель комментируй теннис не лезь куда собака поссала.
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OfaZavr
1509464830
Комбарову на критику стоит нормально смотреть и не обижаться, а стараться и улучшать свою игру. Ну а болельщики пусть и дилетанты но это не значит что они не разбираются и не видят очевидного.
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Serjoga
1509466797
5 баллов Кафельникову!!
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Алекc
1509467899
эх, нам бы в команду да двух защитников на бровки толковых )))
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Сармат Ростов
1509470497
К мнению болельщиков, таких же дилетантов, как и Я, всегда следует прислушиваться профессионалам. А как же вы хотели? Нас - десятки миллионов, Вас- 11 человек. Умейте адекватно реагировать на критику!!!
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Диктор
1509472411
Если ты дилетант-то держи свое мнение при себе .
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