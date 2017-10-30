Жамалетдинов: «Думаю, многие мне завидовали после того, как я забил «Бенфике»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, какие ощущения и эмоции он испытал после матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1), в котором ему удалось забить победный гол.

«За день до игры тренер сказал, что рассчитывает на меня в этом матче, чтобы я настраивался и готовился, так как обязательно выйду на поле. Так я и сделал. Был полный предыгровой цикл: тренировка, восстановление, тактическое занятие вечером, ну а на следующий день я вышел на поле.

Эмоции, конечно, зашкаливали: шикарный стадион, первый тур, много зрителей. Тем более играли в гостях. На тот момент счет был ничейный, так что хотелось в тот момент проявить себя как можно ярче, одержать победу.

Участие в Лиге чемпионов – мечта каждого футболиста в мире. Мне кажется, когда большинство игроков переходит в топ-клубы, у них на первом месте стоит именно участие в Лиге чемпионов. Возможность оставить яркий след.

Какие эмоции испытал, когда после моего удара мяч влетел в сетку? У меня никогда такого не было. На самом деле, в том моменте сначала подумал, что было «вне игры», но успел посмотреть на бокового. Увидел, что тот бежит к центру, то есть гол засчитан. Эмоции захлестывали. Какие-то мгновенья даже не верил, что это действительно произошло, а затем понял, что забил в первой же игре. Думаю, многие тогда мне завидовали.

После игры взял телефон в руки, и тот разрывался от сообщений – от родных, от близких, от друзей. Все поздравляли, хвалили, были очень рады», – сказал Жамалетдинов.

Напомним, во вторник, 31 октября ЦСКА проведет гостевой поединок с «Базелем» в четвертом туре группового раунда. После трех встреч армейцы набрали три очки и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.