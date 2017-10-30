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РФПЛ. «Уфа» вырвала победу над «Рубином»

30 октября 2017, 18:50
17

«Уфа» в родных стенах добыла волевую победу над «Рубином» во встрече 15-го тура РФПЛ.

Гости забили первыми в самом дебюте матча: на третьей минуте отличился Гекдениз Карадениз. За девять минут до завершения первого тайма Дмитрий Стоцкий установил равновесие, а в самом конце поединка Ондрей Ваньек принес уфимцам победу.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Карадениз, 3; 1:1 – Стоцкий, 36; 2:1 – Ваньек, 90.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 66), Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М’Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).

Предупреждения: Салатич, 42; Ваньек, 67; Абдулавов, 74; Живоглядов, 82 – Бауэр, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин
Комментарии (17)
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ПФК ЦСКА Моscow
1509378867
красавцы!!!
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a-rakhmatov
1509378869
Рыжиков- дырявый, Азмун - вялый, а Бердыев никак не может раскачать на победу Рубин....
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Gullit 76
1509378893
Рад за Семака!Что что ,а терпеть и выцарапывать игру Уфа умеет.
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ilichkadr
1509379244
Рубин никакой, 7 баранок за 15 игр это уже слишком. Предшественник Бердыева поработал на славу и за сезон не разгрести.
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a-rakhmatov
1509379489
"Великий" тренер Бердыев слил Ростов, а сейчас идет слив Рубина...Курбан Бекиевич теряет квалификацию....
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OfaZavr
1509379923
да с Рубиной твориться что-то непонятное.
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absent32
1509381064
бердыевский рубин поплыл, уфа семака просто красавчики)))
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семёнычев
1509381612
где-то затерялся сегодня один из основных "рубиновских " болельщиков, мой коллега Гус, который Хидинг..... придёшь, прочитай и подумай, что "тупой", как ты меня называешь, постепенно превращается в "оракула" и мой прогноз, что Рубин встретит зимний перерыв в "зоне стыков" более реалистичен, чем твой, что в "зоне ЛЕ"..... ЗЕНИТ, АРСЕНАЛ(не английский, а тот который пихал Зениту), ЦСКА, ЛОКО и СКА Хабаровск...... вот ближайшие пять игр, а до зоны стыков уже ОДНО ОЧКО...... Давай молиться на весенее пробуждение, как когда-то с Ростовом у Бердыева было.... больше надеяться не на что....
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УхоГорлоНос
1509383319
Эх, Рифатка, который Жемалетдинов. Говоришь, не за деньгами ушел из Локо, а проект интересный был. Ну да, я смотрю интересно Уфе проигрывать.
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Doktor Dik
1509383843
Уфимцы, МОЛОДЦЫ!!!
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