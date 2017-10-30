РФПЛ. «Уфа» вырвала победу над «Рубином»

«Уфа» в родных стенах добыла волевую победу над «Рубином» во встрече 15-го тура РФПЛ.

Гости забили первыми в самом дебюте матча: на третьей минуте отличился Гекдениз Карадениз. За девять минут до завершения первого тайма Дмитрий Стоцкий установил равновесие, а в самом конце поединка Ондрей Ваньек принес уфимцам победу.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Карадениз, 3; 1:1 – Стоцкий, 36; 2:1 – Ваньек, 90.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов (Засеев, 89), Табидзе (Кротов, 66), Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Карп, 90+2), Салатич, Игбун.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов (Кузьмин, 83), Гранат, Сорокин, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Карадениз (Жемалетдинов, 66), М’Вила, Рочина, Азмун (Канунников, 60).

Предупреждения: Салатич, 42; Ваньек, 67; Абдулавов, 74; Живоглядов, 82 – Бауэр, 88.

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