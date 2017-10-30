Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витиньо: «Никто не идет по дистанции ровно, у каждого клуба случаются спады»

Витиньо: «Никто не идет по дистанции ровно, у каждого клуба случаются спады»

30 октября 2017, 09:30
4

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что пока не может назвать причины не самой удачной игры команды в текущем сезоне. При этом футболист оценил свое выступление после возвращения в ЦСКА как благополучное.

Армейцам предстоит встретиться в ближайшем матче с «Базелем» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Швейцарии во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

– Если оценивать в комплексе, то все не так плохо. Пока в этом сезоне на моем счету четыре забитых мяча и пять результативных передач. Не думаю, что у меня сейчас все валится из рук, считаю, что в целом период после моего возвращения в ЦСКА вполне можно рассматривать как благополучный.

– У команды мало что получается в созидании. Забитые голы даются с огромным трудом.

– Если бы я знал, почему такое происходит, давно бы решил этот вопрос. В любом случае сейчас не стоит думать о плохом. Никто не идет по дистанции ровно, у каждого клуба случаются спады. Нам нужно работать и делать все, что от нас зависит.

– Впереди встреча с «Базелем», которому армейцы уступили на своем поле. Чего ждать от ответной встречи в Швейцарии?

– Мы обыграли на выезде «Бенфику». Почему бы не добиться победы еще и на поле «Базеля»? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с «Базелем», мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход игры. Переместили ее на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать. Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. «Базель», вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Базель Бенфика Витиньо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1509345240
А Болельщики что то не особо довольны!!! Скажи уж конкурентов нет!!! Были бы Вагнер, Думбия или Муса на худой конец Хрен бы ты на поле появлялся. Ежели против Курска ну или на замену изредка!!!
Ответить
Lester84
1509345924
Честно говоря, Витиньо создает о себе двоякие ощущения. С одной стороны он на порядок лучше зеленых Чалова, Жамалетдинова и Гордюшенко, но с другой - он очень далек по уровню от Вагнера и Думбия
Ответить
Dominator777
1509346413
Витя, в том, что у каждой команды случаются спады - ты прав. Но вот у армейцев эти спады фактически непрерывно идут на протяжении первой половины сезона. Когда же достойную клуба игру покажете - в матче с Базелем, во втором круге, или может быть в следующем сезоне? Надеюсь, что зимой будет усиление состава и лучшие матчи армейцы еще не сыграли.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
2
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
2
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
7
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
6
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Все новости
Все новости
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
1
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
15
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
9
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+