Витиньо: «Никто не идет по дистанции ровно, у каждого клуба случаются спады»

Нападающий ЦСКА Витиньо признался, что пока не может назвать причины не самой удачной игры команды в текущем сезоне. При этом футболист оценил свое выступление после возвращения в ЦСКА как благополучное.

Армейцам предстоит встретиться в ближайшем матче с «Базелем» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Швейцарии во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

– Если оценивать в комплексе, то все не так плохо. Пока в этом сезоне на моем счету четыре забитых мяча и пять результативных передач. Не думаю, что у меня сейчас все валится из рук, считаю, что в целом период после моего возвращения в ЦСКА вполне можно рассматривать как благополучный.

– У команды мало что получается в созидании. Забитые голы даются с огромным трудом.

– Если бы я знал, почему такое происходит, давно бы решил этот вопрос. В любом случае сейчас не стоит думать о плохом. Никто не идет по дистанции ровно, у каждого клуба случаются спады. Нам нужно работать и делать все, что от нас зависит.

– Впереди встреча с «Базелем», которому армейцы уступили на своем поле. Чего ждать от ответной встречи в Швейцарии?

– Мы обыграли на выезде «Бенфику». Почему бы не добиться победы еще и на поле «Базеля»? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с «Базелем», мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход игры. Переместили ее на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать. Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. «Базель», вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных.