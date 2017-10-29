Филипе Луис – четвертый легионер в истории «Атлетико», достигший отметки в 200 матчей в чемпионате Испании за клуб

«Атлетико» в 10-м туре Примеры на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1). Весь матч за «матрасников» провел Филипе Луис. Для бразильца эта игра стала 200-й за «Атлетико» в чемпионате Испании. Защитник стал четвертым иностранным игроком в истории клуба, который достиг данной отметки. Ранее этой отметки смогли достигнуть Хорхе Гриффа, Диего Годин и Луис Переа.

В текущем сезоне Филипе Луис провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.