Деменко: «Спартак» победит «Ростов», красно-белым нужно возвращаться в чемпионскую гонку»

Экс-полузащитник «Ростова» и «Спартака» Максим Деменко высказал мнение относительно грядущего противостояния команд в рамках 15-го тура РФПЛ.

«В Ростове-на-Дону всегда тяжело играть, но «Спартак» должен переломить этот момент. Мы видели матч с «Амкаром», в котором красно-белые хорошо выглядели. Команда Карреры сегодня сильнее «Ростова». Единственный момент – «Ростов» играет дома. Поддержка будет хорошая, болельщики будут гнать команду вперед. Но «Спартаку» надо возвращаться в чемпионскую гонку.

Ростовская команде же сейчас в подавленном состоянии, из Кубка России вылетела. Однако на «Спартак» все настраиваются серьезно, команда Кучука будет биться. Но «Спартак» есть «Спартак». Уверен, что Каррера не будет держать в голове скорый матч против «Севильи», ведь в чемпионате тоже надо наверстывать. Что касается прогноза, то «Спартак» победит 3:1», – сказал Деменко.

Поединок состоится сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.