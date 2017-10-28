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  • Деменко: «Спартак» победит «Ростов», красно-белым нужно возвращаться в чемпионскую гонку»

Деменко: «Спартак» победит «Ростов», красно-белым нужно возвращаться в чемпионскую гонку»

28 октября 2017, 14:01
5

Экс-полузащитник «Ростова» и «Спартака» Максим Деменко высказал мнение относительно грядущего противостояния команд в рамках 15-го тура РФПЛ.

«В Ростове-на-Дону всегда тяжело играть, но «Спартак» должен переломить этот момент. Мы видели матч с «Амкаром», в котором красно-белые хорошо выглядели. Команда Карреры сегодня сильнее «Ростова». Единственный момент – «Ростов» играет дома. Поддержка будет хорошая, болельщики будут гнать команду вперед. Но «Спартаку» надо возвращаться в чемпионскую гонку.

Ростовская команде же сейчас в подавленном состоянии, из Кубка России вылетела. Однако на «Спартак» все настраиваются серьезно, команда Кучука будет биться. Но «Спартак» есть «Спартак». Уверен, что Каррера не будет держать в голове скорый матч против «Севильи», ведь в чемпионате тоже надо наверстывать. Что касается прогноза, то «Спартак» победит 3:1», – сказал Деменко.

Поединок состоится сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Деменко Максим
Комментарии (5)
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zico2205
1509189198
Все высказались о безаговорочной победе Спартака....Ростову надо это все опровергнуть и оставить этих предсказателей в дураках....Как это сделал Арсенал, победивший ЦСКА...
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Catastrofa
1509190399
А Ловчев говорил всухую !
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APchelov
1509199975
Ну откуда он знает??? ))) Хоть бы сказал, что это лишь желаемое предположение
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Serjoga
1509201227
Все покажет игра! Остальное все домыслы, предположения и желания!
Ответить
alp
1509213292
Ошибся
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