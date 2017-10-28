Источник: «Краснодар» не рассматривает вопрос увольнения Шалимова

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов продолжит возглавлять российский клуб. На данный момент руководство команды не рассматривает вопрос увольнения 48-летнего специалиста, несмотря на четырехматчевую серию из поражений в рамках РФПЛ.

Отмечается, что ситуация со сменой главного тренера может измениться зимой, если к этому времени результаты «быков» будут улучшены.

Шалимов возглавляет «Краснодар» с осени 2016 года. На данный момент команда занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место.