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  • Источник: «Краснодар» не рассматривает вопрос увольнения Шалимова

Источник: «Краснодар» не рассматривает вопрос увольнения Шалимова

28 октября 2017, 10:01
22

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов продолжит возглавлять российский клуб. На данный момент руководство команды не рассматривает вопрос увольнения 48-летнего специалиста, несмотря на четырехматчевую серию из поражений в рамках РФПЛ.

Отмечается, что ситуация со сменой главного тренера может измениться зимой, если к этому времени результаты «быков» будут улучшены.

Шалимов возглавляет «Краснодар» с осени 2016 года. На данный момент команда занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (22)
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MURAD F. A.
1509175295
пусть дальше портит игру, после его прихода никаких изменений в лучшую сторону и я знаю многих которые отказались от посещений стадиона после того как возглавил команду Шалимов
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арейская
1509176173
Ну и зря, Кононова за менее плачевные результаты уволили...
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insider_retro
1509177533
Однако, Галицкий проявляет набор не дюжих человеческих и профессиональных качеств!! Надеюсь, что он твёрдо знает, что делает!...
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VIPded
1509178867
Деградируйте дальше...
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Полная Канистра
1509178974
просто другого на данный момент не кем заменить может к зиме кто то появится в этом уверен
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OfaZavr
1509180456
значит кризис продолжиться.
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Fju-2
1509183059
Если на полке магазина оставить ещё на некоторое время просроченный товар, то свежее он не станет.
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Tsigan
1509186701
Если в планах быть среднячком РФПЛ то все норм,ну а если в планах выглядеть и биться за что то более серьёзное то тренера надо менять!
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Krasnodar 123
1509186874
Понятно! Будут ждать дождичка в четверг, с моря погоду, когда рак на горе свистнет! НУ-НУ УДАЧНОГО ОЖИДАНИЯ!
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sochi-2013
1509194469
Какой может быть результат, если нет игры? Команда деградирует! Надеюсь, что 17 тур будет решающим.
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