Бубнов считает, что «Спартак» выиграет у «Ростова»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Тяжело найти объяснение, почему «Ростов» после седьмого тура шел третьим, а сейчас – одиннадцатый. Кучук строит игру от обороны, команда часто играет вничью, но вдруг все посыпалось. Восемь матчей команда не выигрывает и падает все ниже. Еще более странно, что «Ростов» начал терять очки на своем поле, чего раньше не происходило. Также есть большие проблемы с организацией игры в атаке. Ведущие форварды ушли, заменить их не получилось.

Но это не означает, что «Спартак» легко победит. «Ростов» всегда серьезно настраивается на «Спартак», в их составе много бывших игроков красно-белых. Если «Спартак» сыграет так же, как против Нальчика в первом тайме, то проблемы точно будут. Каррере важно настроить игроков соответствующим образом, еще раз донести мысль, что команда может остаться без Лиги чемпионов, если будет терять очки в РФПЛ.

Поставил на победу «Спартака» исходя из ситуации на сегодняшний день, но «Ростов» может удивить. Вспомнить даже матч прошлого сезона, когда ростовчане разгромили чемпионский «Спартак» со счетом 3:0. И все-таки команда Карреры должна побеждать. «Ростов» на неделе провел очень сложный матч в Кубке России. В отличие от москвичей он играл основой и провел 120 минут», – сказал Бубнов.