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Бубнов считает, что «Спартак» выиграет у «Ростова»

28 октября 2017, 08:50
11

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком».

Напомним, встреча пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

«Тяжело найти объяснение, почему «Ростов» после седьмого тура шел третьим, а сейчас – одиннадцатый. Кучук строит игру от обороны, команда часто играет вничью, но вдруг все посыпалось. Восемь матчей команда не выигрывает и падает все ниже. Еще более странно, что «Ростов» начал терять очки на своем поле, чего раньше не происходило. Также есть большие проблемы с организацией игры в атаке. Ведущие форварды ушли, заменить их не получилось.

Но это не означает, что «Спартак» легко победит. «Ростов» всегда серьезно настраивается на «Спартак», в их составе много бывших игроков красно-белых. Если «Спартак» сыграет так же, как против Нальчика в первом тайме, то проблемы точно будут. Каррере важно настроить игроков соответствующим образом, еще раз донести мысль, что команда может остаться без Лиги чемпионов, если будет терять очки в РФПЛ.

Поставил на победу «Спартака» исходя из ситуации на сегодняшний день, но «Ростов» может удивить. Вспомнить даже матч прошлого сезона, когда ростовчане разгромили чемпионский «Спартак» со счетом 3:0. И все-таки команда Карреры должна побеждать. «Ростов» на неделе провел очень сложный матч в Кубке России. В отличие от москвичей он играл основой и провел 120 минут», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1509170561
В Ростове сейчас экс-спартаковцы Паршивлюк и Макеев, которые ж.. будут рвать, чтобы доказать что их незаслуженно убрали из клуба. Но в целом, раз такие эксперты как Ловчев и Бубнов прогнозируют победу Спартака - то, как говорится, деваться некуда - надо оправдывать их прогнозы ))
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Диктор
1509174589
Все так считают.
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Lester84
1509177340
"Поставил на победу «Спартака»" - интересно сколько Бубен поставил?))
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zico2205
1509178979
Раз Бубнов за Спартак- значит победит Ростов!!!
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_Marqella_
1509180985
У Ростова нету шансов, пердив всё ближе и ближе....))
Ответить
Таганский
1509183011
Значит, ставим на Ростов!!
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kos999
1509187963
Я тоже так считаю...
Ответить
Сибирь за Спартак
1509188378
Твои бы слова, да Богу в уши.
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a-rakhmatov
1509209804
Похоже опять Бубен накаркал !!!
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