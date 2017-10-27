РФПЛ. ЦСКА в меньшинстве проиграл «Арсеналу»

Завершился стартовый матч 15 тура РФПЛ. Московский ЦСКА в Туле проиграл местному «Арсеналу», причем значительную часть встречи красно-синие проводили в меньшинстве после удаления Константина Кучаева.

Единственный мяч за «канониров» забил балканский легионер Горан Каушич.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Каушич, 80.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Альварес (Григалава, 20), Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 69), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 87), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 58), Чалов (Жамалетдинов, 74).

Предупреждения: Григалава, 86 – Кучаев, 24.

Удаления: нет – Кучаев, 54 (вторая ж.к.).

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