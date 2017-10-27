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РФПЛ. ЦСКА в меньшинстве проиграл «Арсеналу»

27 октября 2017, 21:22
68

Завершился стартовый матч 15 тура РФПЛ. Московский ЦСКА в Туле проиграл местному «Арсеналу», причем значительную часть встречи красно-синие проводили в меньшинстве после удаления Константина Кучаева.

Единственный мяч за «канониров» забил балканский легионер Горан Каушич.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Каушич, 80.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Альварес (Григалава, 20), Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 69), Бурчану, Чаушич, Кангва, Джорджевич (Расич, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич (Миланов, 87), Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Кучаев, Оланаре (Витиньо, 58), Чалов (Жамалетдинов, 74).

Предупреждения: Григалава, 86 – Кучаев, 24.

Удаления: нет – Кучаев, 54 (вторая ж.к.).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА
Комментарии (68)
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Тraumtanzеr
1509128960
Браво, канониры, браво)))
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Сармат Ростов
1509129000
Арсенал - просто красавцы!!! Мои поздравления Тулякам!!!
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Fan Loko mik
1509129007
Арсенал молодцы, этак они и в пятерку войдут!
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батог
1509129070
Оружейники с победой!! С заслуженной!!!
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Бестолковый
1509129803
Арсенал в очередной раз приятно удивил. Чувствуется рука тренера. ЦСКА сыграл очередной похожий матч - грубая игра на грани хамства. И это все что может показать цска. Если этим пенсионерам не помогало бы судейство, результат был бы еще плачевней. Одна КК это еще мягко с ними обошлись. Комментатор тоже порадовал - "мы видели как мяч попал Березуцкому в живот"))) .............А мы видели как Березуцкий в которой раз играет рукой в штрафной площади.
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slavа0508
1509129931
6 очков заработать на Зените и ЦСКА,,,дорого стоит,,,,Поздравления всей Туле
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ИГАРЬ
1509130041
ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!СКОРО РЕКОРД ОБНОВЛЮ, ОБЕЩАЮ!!!
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oyabun
1509130657
Вопрос в том, сможет ли завтра Спартак воспользоваться таким "подарком" ЦСКА и сократить разницу между ними по очкам до минимума? Очень на это надеюсь.
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mdu86
1509133296
Тульский Арсенал - гроза российских грандов! С победой оружейники
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alex-76
1509134010
Зенит грыз, не разгрыз тульский пряник, теперь вот и кони подавились.....✌
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