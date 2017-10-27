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  • Роша: «12 миллионов? Если «Спартак» заплатил эти деньги, значит, верит в меня»

Роша: «12 миллионов? Если «Спартак» заплатил эти деньги, значит, верит в меня»

27 октября 2017, 12:38
17

Нападающий «Спартака» Педро Роша дал понять, что не испытывает давления в связи с суммой, которую за него этим летом заплатил московский клуб.

Напомним, что красно-белые приобрели бразильского форварда у «Гремио» за 12 миллионов евро.

– Были разговоры, что «Спартак» переплатил, и 12 миллионов за Педро Рошу – слишком высокая цена. Эти миллионы оказывают на вас давление?

– Нет, все нормально. У каждого футболиста своя цена. Если «Спартак» заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остается играть так, чтобы доказать всем, я этих денег стою.

– Вас не смутило, что были вторым номером для «Спартака»? Ведь сначала клуб думал приобрести Луана.

– Нет, нисколько. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. «Спартак» поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (17)
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Опорник84
1509097293
Дай то бог,что-бы отработал!
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ivanthebest
1509098154
Не знаю, лично я верю в него.... Мне он сильно напоминает Антоху, когда тот приходил в клуб... была похожая игра не в попад, но было видно, что парень с техникой и является большим талантом. Главное чтобы он был перфекционистом и продолжал усердно работать.
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Полная Канистра
1509099037
так начинай играть рвать и метать очень мы надеемся что твоё время скоро придёт не затягивай
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ваавва
1509100027
И болельщики верят в тебя, только ты нас не подведи!!
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Супермачо
1509101134
Не техники ни скорости, угловые подавал, так даже до передней штанги еле добивал с Нальчиком. Моменты из-за тормознутого соображения только засирать способен. Рад буду ошибиться, но это похоже на шлак.
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alexivanof197
1509101669
да уж пора бы что то показать
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Диктор
1509102959
И это правильно.
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oyabun
1509104446
На данный момент, к сожалению, не оправдывает потраченных на него денег. Но, будем надеется, что адаптируется и разыграется, как это все таки произошло с Мельгарехо, в которого уже никто не верил, а он вон как разошелся! Любо-дорого посмотреть )
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insider_retro
1509105596
Сумма трансфера его не давит, его условия личного соглашения греют!..
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OfaZavr
1509116731
лишь бы оправдал надежды и ожидания, а не так просто отбывал.
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