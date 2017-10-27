Роша: «12 миллионов? Если «Спартак» заплатил эти деньги, значит, верит в меня»

Нападающий «Спартака» Педро Роша дал понять, что не испытывает давления в связи с суммой, которую за него этим летом заплатил московский клуб.

Напомним, что красно-белые приобрели бразильского форварда у «Гремио» за 12 миллионов евро.

– Были разговоры, что «Спартак» переплатил, и 12 миллионов за Педро Рошу – слишком высокая цена. Эти миллионы оказывают на вас давление?

– Нет, все нормально. У каждого футболиста своя цена. Если «Спартак» заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остается играть так, чтобы доказать всем, я этих денег стою.

– Вас не смутило, что были вторым номером для «Спартака»? Ведь сначала клуб думал приобрести Луана.

– Нет, нисколько. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. «Спартак» поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно