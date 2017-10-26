Мбаппе — о Неймаре: «Он ведет себя, как мой старший брат»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих одноклубниках Неймаре и Эдинсоне Кавани.

«Неймар ведет себя, как мой старший брат. Я рад, что рядом со мной есть такой игрок.

Он выведет «ПСЖ» на новый уровень. Мы надеемся, что он хорошо чувствует себя в клубе, потому что тогда он будет способен на большие подвиги.

Эдинсон – идеальный партнер по команде для меня и Неймара. Он всегда открыт, он быстр и обладает хорошим ударом. Кавани – прирожденный бомбардир, настоящий профессионал и хороший человек. Он один из лучших нападающих мира», — сказал Мбаппе.

«ПСЖ» с 26-ю очками идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.