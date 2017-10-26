Кокорин: «Завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал героем эфира «Радио Зенит».

«Если буду нужен клубу, то с радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы. Мне комфортно жить в Санкт-Петербурге. Если бы солнца было побольше, был бы нереальный курорт!» — сказал 26-летний футболист.

В текущем сезоне форвард забил 15 мячей и отдал три голевые передачи в 21-м матче всех турниров.

8 голов Кокорина в чемпионате России – лучший показатель турнира после 14-ти туров.