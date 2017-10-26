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    Кокорин: «Завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал героем эфира «Радио Зенит».

    «Если буду нужен клубу, то с радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы. Мне комфортно жить в Санкт-Петербурге. Если бы солнца было побольше, был бы нереальный курорт!» — сказал 26-летний футболист.

    В текущем сезоне форвард забил 15 мячей и отдал три голевые передачи в 21-м матче всех турниров.

    8 голов Кокорина в чемпионате России – лучший показатель турнира после 14-ти туров.

    Источник: Радио «Зенит»

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    26.10.2017 00:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 30 октября 2017, 21:30

      Если судить по последним играм, то с Мамаевым пора бы встретиться.... и в Европу!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 30 октября 2017, 16:27

      Пора уже,а заканчивать в Тосно,переходи на след год

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 30 октября 2017, 13:57

      Забил 15 голов и расслабился.

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 29 октября 2017, 00:26

      жирков говорил ни когда в зенит не перейду , глушаков кричал ненавидет спартак .....

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 28 октября 2017, 21:56

      От куда? Из Европы??!!!!)))) ну может из Дании

      -1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 27 октября 2017, 12:56

      будет предложения из Кайрата или Астаны, а может из Шерифа или Арсенала Тульского

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 26 октября 2017, 15:46

      Хорошо в Петербурге...но климат точно не "курортный"))))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2017, 15:35

      Давай! Санька Кержаков тоже приехал в Питер на пенсию выходить. Лучший город Земли, Питер!

      3
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      Рейтинг: +133

      razory 26 октября 2017, 09:43

      Молодец , так держать

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 октября 2017, 09:33

      Да

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