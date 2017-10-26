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  • Кокорин: «Завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»

Кокорин: «Завершу карьеру в «Зените», если не будет предложений из Европы»

26 октября 2017, 00:15
18

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал героем эфира «Радио Зенит».

«Если буду нужен клубу, то с радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы. Мне комфортно жить в Санкт-Петербурге. Если бы солнца было побольше, был бы нереальный курорт!» — сказал 26-летний футболист.

В текущем сезоне форвард забил 15 мячей и отдал три голевые передачи в 21-м матче всех турниров.

8 голов Кокорина в чемпионате России – лучший показатель турнира после 14-ти туров.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (18)
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insider_retro
1508967853
Для будущих переподписаний контрактов с клубом, необходимо доказывать свою полезность!! В каждой игре и в каждом поступке за пределами стадиона!!.. А не только за год до завершения соглашения!!... И тогда будет вечный комфорт во всём, даже в непогоду... "Некоторые люди наслаждаются дождем, другие просто промокают!.." (Боб Марли)
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Евгений П
1508967909
Да даже если они и будут, всё равно никуда не перейдешь
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777+
1508970014
В словах Кокорина какая-то печалька.... Я понимаю, что у него в делах "все хорошо, все ровно", но в 26 лет думать о пенсии?..... По моему рановато.....
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СЛАВА 81
1508971359
Никуда ты не перейдешь.
Ответить
woyser
1508971982
Саша ты не дальновиден!)
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Александ1982
1508979665
в зените -2 )))
Ответить
prezent2017
1509021353
Давай! Санька Кержаков тоже приехал в Питер на пенсию выходить. Лучший город Земли, Питер!
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lekseij2007
1509217005
От куда? Из Европы??!!!!)))) ну может из Дании
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СашкаГуров
1509225962
жирков говорил ни когда в зенит не перейду , глушаков кричал ненавидет спартак .....
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Dmirubo
1509361066
Забил 15 голов и расслабился.
Ответить
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