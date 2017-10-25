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    Рост посещаемости домашних матчей «Зенита» в РФПЛ составил 143%

    «Зенит» предоставил информацию по посещаемости домашнего стадиона. Как было отмечено, рост зрительского интереса составляет 143%. Средний показатель посещаемости у питерцев составляет 43 903 зрителя.

    «Этот показатель на 143% превышает среднюю посещаемость на протяжении 22 предыдущих сезонов начиная с 1992 года. До переезда на стадион «Санкт-Петербург» домашние матчи сине-бело-голубых собирали в среднем по 18 084 болельщика.

    «Зенит» занимает 31-е место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Санкт-Петербурге» собирают больше зрителей, чем стадионы «Челси», «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса». Лидеры рейтинга — дортмундская «Боруссия» (80 830), «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000).

    В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА петербуржцы со средним показателем посещаемости в 48 439 зрителей уступают только лондонскому «Арсеналу» (59 359)», — говорится в сообщении «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.10.2017 18:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 октября 2017, 11:04

      Всё,жизнь удалась!

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 октября 2017, 21:56

      Стадион был 21 000, стал 50 000 с лишним, вот тебе и 150 процентов.
      По такой логике: если стадион был 10 тысяч, а на его месте построили на 100 тыс зрителей, то это 1000% что-ли.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 21:47

      Вот что значит приличный стадион.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 25 октября 2017, 21:00

      Так держат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 25 октября 2017, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      за счет бесплатных билетов, за счет народа

      -6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > трениришко 25 октября 2017, 20:54

      не надоело скулить?

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 октября 2017, 19:24

      !!! Мы Зенит и нам это нравится!

      10
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      Рейтинг: +6631

      ALeX-161-rus 25 октября 2017, 19:01

      Неплохо..

      3
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