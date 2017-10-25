Рост посещаемости домашних матчей «Зенита» в РФПЛ составил 143%

«Зенит» предоставил информацию по посещаемости домашнего стадиона. Как было отмечено, рост зрительского интереса составляет 143%. Средний показатель посещаемости у питерцев составляет 43 903 зрителя.

«Этот показатель на 143% превышает среднюю посещаемость на протяжении 22 предыдущих сезонов начиная с 1992 года. До переезда на стадион «Санкт-Петербург» домашние матчи сине-бело-голубых собирали в среднем по 18 084 болельщика.

«Зенит» занимает 31-е место в общеевропейском рейтинге домашней посещаемости — матчи петербуржцев на «Санкт-Петербурге» собирают больше зрителей, чем стадионы «Челси», «Валенсии», «Лиона» и «Ювентуса». Лидеры рейтинга — дортмундская «Боруссия» (80 830), «Манчестер Юнайтед» (75 027) и мюнхенская «Бавария» (75 000).

В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА петербуржцы со средним показателем посещаемости в 48 439 зрителей уступают только лондонскому «Арсеналу» (59 359)», — говорится в сообщении «Зенита».