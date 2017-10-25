Ловчев: «Галицкий не уволит Шалимова, так как он тратит на «Краснодар» свои деньги»

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что вряд ли стоит ожидать в ближайшее время увольнения Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара».

«Что касается «Краснодара», то я слышал интервью Игоря Шалимова после матча с «Локо». Он не говорит о том, что готов к отставке в случае чего. Я не думаю, что Галицкий именно сейчас уволит Шалимова.

Он один из немногих руководителей клубов, которые обладают терпением. Он не из тех, кто увольняет тренеров после двух поражений. И это связанно с тем, что Галицкий тратит на клуб свои деньги. Это его детище.

А вот те управленцы, которые находятся при ком-то, они скоры на расправы. Им надо показать, что они что-то делают», – считает Ловчев.

«Краснодар» после 14-ти туров занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 21 очком в своем активе. Отставание от лидеров составляет восемь баллов.