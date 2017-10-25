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    Ловчев: «Галицкий не уволит Шалимова, так как он тратит на «Краснодар» свои деньги»

    Известный футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что вряд ли стоит ожидать в ближайшее время увольнения Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара».

    «Что касается «Краснодара», то я слышал интервью Игоря Шалимова после матча с «Локо». Он не говорит о том, что готов к отставке в случае чего. Я не думаю, что Галицкий именно сейчас уволит Шалимова.

    Он один из немногих руководителей клубов, которые обладают терпением. Он не из тех, кто увольняет тренеров после двух поражений. И это связанно с тем, что Галицкий тратит на клуб свои деньги. Это его детище.

    А вот те управленцы, которые находятся при ком-то, они скоры на расправы. Им надо показать, что они что-то делают», – считает Ловчев.

    «Краснодар» после 14-ти туров занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 21 очком в своем активе. Отставание от лидеров составляет восемь баллов.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.10.2017 10:56
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 25 октября 2017, 18:09

      А вот те управленцы, которые находятся при ком-то, они скоры на расправы.
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      Всё насчёт увольнения Аленичева переживать не перестанет. Отпусти уже, Серафимыч, живи дальше.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:53

      Галицкий хочет подождать еще пять поражений. Тогда почешется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 25 октября 2017, 15:58

      На месте Галицкого как раз надо уволить...никакой игры никакого результата...Рахимого надо ...с ним Терек в пятерке был...без усиления...и игра хорошая была

      1
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      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Sky Spartak 26 октября 2017, 13:06

      Прежде чем минусовать что-то, потрудись мозг включить... Если ты конечно в курсе за какой клуб выступал Шалимов и какую школу получил.

      0
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      Рейтинг: +6961

      sochi-2013 25 октября 2017, 13:22

      Тупая логика и плохая арифметика! Выходит, что человек тратящий, а в данном случае, выкидывающий их на ветер, свои деньги, не умеет их считать! И странно, как 5, проигранных подряд матчей, превратились в 2? В какой арифметике 5=2?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 25 октября 2017, 13:06

      Игорь, верим) А если серьезно, то несмотря на весь негатив болельщиков Быков, у Шалимова должно получиться. Школа хорошая ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7738

      mihail200606 25 октября 2017, 13:04

      И где связь? За свои деньги он как раз таки больше должен переживать, чем в клубах со с спонсорами -госкорпорациями...

      2
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 25 октября 2017, 12:56

      Верните Кононова!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 12:02

      именно потому что тратит свои деньги и должен уволить, из всех турниров повылетали, в ПЛ 5 поражений подряд и могут даже без ЛЕ на следующий год остаться, это удар по финансам клуба.

      6
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 25 октября 2017, 11:33

      Ловчеву и ему подобным очень выгодно что бы у Краснодара был подобный тренер! Команда играет беззубо поставляя очки лидерам и тащится сейчас на шестой строчке! Шалимов как тренер ноль, он неспособен что-то дать команде и это было видно сразу год назад!

      5
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Krasnodar 123 25 октября 2017, 15:41

      Согласен. Было сразу видно после ухода Кононова. В ЛЕ с трудом выигрывали. Сейчас еще хуже стало.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 25 октября 2017, 11:15

      До зимы, может, и не уволит. Но потом надо что-то менять. Дело не только и не столько в серии поражений. Краснодар потерял свою игру, своё лицо, прекратил прогрессировать.

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