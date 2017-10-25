Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Галицкий не уволит Шалимова, так как он тратит на «Краснодар» свои деньги»

Ловчев: «Галицкий не уволит Шалимова, так как он тратит на «Краснодар» свои деньги»

25 октября 2017, 10:56
12

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что вряд ли стоит ожидать в ближайшее время увольнения Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара».

«Что касается «Краснодара», то я слышал интервью Игоря Шалимова после матча с «Локо». Он не говорит о том, что готов к отставке в случае чего. Я не думаю, что Галицкий именно сейчас уволит Шалимова.

Он один из немногих руководителей клубов, которые обладают терпением. Он не из тех, кто увольняет тренеров после двух поражений. И это связанно с тем, что Галицкий тратит на клуб свои деньги. Это его детище.

А вот те управленцы, которые находятся при ком-то, они скоры на расправы. Им надо показать, что они что-то делают», – считает Ловчев.

«Краснодар» после 14-ти туров занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 21 очком в своем активе. Отставание от лидеров составляет восемь баллов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Ловчев Евгений Галицкий Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Torvald64
1508919357
До зимы, может, и не уволит. Но потом надо что-то менять. Дело не только и не столько в серии поражений. Краснодар потерял свою игру, своё лицо, прекратил прогрессировать.
Ответить
Krasnodar 123
1508920381
Ловчеву и ему подобным очень выгодно что бы у Краснодара был подобный тренер! Команда играет беззубо поставляя очки лидерам и тащится сейчас на шестой строчке! Шалимов как тренер ноль, он неспособен что-то дать команде и это было видно сразу год назад!
Ответить
OfaZavr
1508922154
именно потому что тратит свои деньги и должен уволить, из всех турниров повылетали, в ПЛ 5 поражений подряд и могут даже без ЛЕ на следующий год остаться, это удар по финансам клуба.
Ответить
Cubinec1989
1508925383
Верните Кононова!!!!
Ответить
mihail200606
1508925899
И где связь? За свои деньги он как раз таки больше должен переживать, чем в клубах со с спонсорами -госкорпорациями...
Ответить
Kotofey75
1508925974
Игорь, верим) А если серьезно, то несмотря на весь негатив болельщиков Быков, у Шалимова должно получиться. Школа хорошая ...
Ответить
sochi-2013
1508926961
Тупая логика и плохая арифметика! Выходит, что человек тратящий, а в данном случае, выкидывающий их на ветер, свои деньги, не умеет их считать! И странно, как 5, проигранных подряд матчей, превратились в 2? В какой арифметике 5=2?
Ответить
Sky Spartak
1508936298
На месте Галицкого как раз надо уволить...никакой игры никакого результата...Рахимого надо ...с ним Терек в пятерке был...без усиления...и игра хорошая была
Ответить
prezent2017
1508939598
Галицкий хочет подождать еще пять поражений. Тогда почешется.
Ответить
Eddyson
1508944163
А вот те управленцы, которые находятся при ком-то, они скоры на расправы. --------------------------------------------- Всё насчёт увольнения Аленичева переживать не перестанет. Отпусти уже, Серафимыч, живи дальше.
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
2
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
9
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
12
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
11
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+